Alumno armado: "Su reincorporación la iremos trabajando en estos días y veremos si se reintegra"

Tema de comentario obligado fue lo ocurrido en la mañana de este martes en la escuela secundaria 5176 de Villa Esmeralda, San Luis, donde un adolescente blandió un machete dentro del establecimiento, con intenciones de atacar a un compañero de curso, causando revuelo dentro y fuera de la institución educativa.

Al respecto de esta situación la supervisora general de Educación General del Ministerio de Educación, Claudia Casas, estuvo hablando con Multivisión Federal donde relató cómo fueron los pormenores de lo ocurrido, como también cuál podría ser el futuro del joven conflictivo, pues este ya tuvo problemas de convivencia en otro establecimiento.

Primero relató que el incidente con este muchacho de 14 años comenzó con el inicio de la mañana, cuando desde el primer momento "se mostró muy nervioso, alterado". En el primer recreo tuvo un episodio donde agredió con vocablos "muy groseros" a una alumna, rozándole la espalda, haciendo que otro compañero la defienda en el aula, alterándolo aún más al primero.

Como éste se seguía alternado, se lo retiró del aula y se lo llevó a dirección, pidiéndose la presencia de la madre. Cuando termina el segundo recreo, ya con la madre en la institución procediendo a retirarlo y con un pedido de atención por esa alteración, el chico sale corriendo de la dirección a la calle, apedreó el frente y luego va al auto de su madre de donde extrajo el machete. Luego atravesó el alambrado del nivel inicial y se dirigió al aula del curso 1° 2°, donde "increpó al compañero que había defendido a la alumna y, de manera inmediata, entre cinco personas trataron de reducirlo y sacarle el machete", relató Casas.

Todo esta última parte ocurrió en tan solo cinco minutos. Pasados otros 15 minutos llegó personal de la Policía tras un alerta de dirección al 911, con efectivos trasladando al menor y a la madre a la comisaría. Posteriormente las actuaciones fueron derivadas a la Justica y a la Asesoría de Menores e Incapaces. "La dirección de la institución realizó la denuncia, no solo por los hechos ocurrido dentro, sino por expresiones de la madre en un grupo de WhatsApp de los alumnos", agregó la funcionaria, sumando que habría registro de "problemas de conducta" con la mamá del chico igualmente.

Futuro inmediato

En cuanto a acciones tomadas por el Ministerio de Educación tras lo ocurrido, dijo que por estos días trabajarán psicólogos de la cartera tanto con chicos como el personal educativo que quedaron en shock, sin dejar de lado reuniones con los padres.

Sobre el agresor de 14 años, dijo que "tenemos que trabajar con él en la recuperación de su conducta, su estado emocional, sobre el diagnóstico del trabajo que haga la Asesoría haremos el acompañamiento; su escolaridad no se corta sino que tendrá continuidad en otros ámbitos, su reincorporación la iremos trabajando en estos días y veremos si se reintegra" o no a la escuela, concluyó no sin antes desmentir que se hubiera escapado de la comisaría donde estaba.

"El año pasado estaba en otra institución, por dificultades de convivencia lo cambiamos"