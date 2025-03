Pánico en una escuela de Villa Esmeralda: "No se me vengan a hacer las víctimas", dijo la madre del agresor

Ayer, un adolescente ingresó a la escuela de Villa Esmeralda de San Luis, provincia de Salta, con un machete, un hecho que provocó el pánico de estudiantes, profesores y padres de alumnos.

Lo que se difundió fue el audio de la madre del joven portador del elemento, quien le decía a los compañeros de su hijo que digan que fue lo que pasó porque lo que vivieron “no es nada”.

En el medio PUE, se puede escuchar el audio cuando la mujer dice que la situación era un completo lío: “Hay un kilombo de la m… (…) y no se me vengan a hacer la víctima que captura de todo tengo yo, no sé qué ha pasado ni lo que han hecho y la vedad que más vale que le aflojen y la suelten para que digan la verdad y yo lo pueda defender”.

“Esto que se ha visto no es nada, y mi hijo está diciendo que ustedes están mintiendo y que ustedes fueron y dijeron a la directora que él pegó a alguien y no sé qué es lo que pasó” continuaba la mujer.

Reiteradamente solicitaba a los compañeros de su hijo que digan la verdad para que pueda hablar con el muchacho y solucione la situación en casa, porque su hija esta decidido a buscar al chico con el que se agarró, comentó: “Yo lo conozco y sé cómo es y esto que pasó no es nada en comparación de lo que él hace”.

Mencionó que su hijo se encontraba en la Policía quedando en el lugar hasta que se solucione lo ocurrido: “Y no lo van a soltar porque quiere volver al colegio, si ustedes no me dicen como fue la mano o qué pasó yo no voy a poder ayudar a ninguno y yo no voy a estar volviendo al colegio o estando yendo a la Policía y ahí se tendrán que atender ustedes a las cosas”.

Finaliza el mensaje diciendo que los profesores no saben que es lo que ocurrió y los únicos que conocen los hechos son los alumnos que estaban en el curso.