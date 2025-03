ARCA endurece los controles para los que compran en Chile

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un nuevo control que implementará a partir de julio de este año sobre las compras que realicen los argentinos en el exterior, y que tendrá un especial impacto en aquellas adquisiciones que se realicen en Chile.

Es que desde Argentina están aprovechando durante los últimos meses el tipo de cambio favorable para viajar al país trasandino y adquirir productos a precios más convenientes.

Tanto es así que en Chile se dispararon un 535% las compras de ciudadanos argentinos en los meses de verano y un 370% en transacciones, según datos de Transbank.

ARCA endurece los controles para comprar en el exterior: de qué se trata la medida

A partir de julio, los bancos y emisores de tarjetas estarán obligados a informar con más detalle cada operación internacional realizada por argentinos.

La medida, oficializada mediante el Decreto General 5662/2025 en el Boletín Oficial unos días atrás, busca facilitar a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como así también brindar a ARCA información relevante a los fines de ejercer sus funciones de control.

Con estas modificaciones, las entidades bancarias deberán informar a la agencia sobre las compras realizadas en el extranjero con tarjeta, dando a conocer los consumos en el exterior efectuados por titulares y adicionales de tarjetas de crédito, de compra y débito emitidas en el país.

La información que pedirá ARCA es la siguiente:

Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país:

Número de tarjeta.

Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.

Fecha de la operación.

Identificación del país.

Identificación de la moneda de origen.

Monto de la operación en moneda extranjera.

Monto de la operación en pesos.

Nombre del comercio.

Código de rubro del comercio.

Número de identificación del comercio.

Según ARCA, este endurecimiento de los controles apunta a "facilitar a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y dotar a ARCA de información relevante para ejercer sus funciones de control".

La medida también busca evitar el comercio ilegal de mercadería adquirida en el extranjero y revenderla en Argentina sin declaración fiscal.

Con estos nuevos controles, el Gobierno apuesta a reducir la evasión fiscal y garantizar el cumplimiento de las normativas impositivas.

¿Cuáles son los productos que los argentinos no pueden traer de Chile?

Según el ARCA, la aduana se podrá quedar con los siguientes elementos:

Armas y explosivos, a no ser que el usuario tenga una autorización especial para tenerlos por parte de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Estupefacientes.

Material arqueológico y cultural.

Mercadería con fines comerciales o industriales.

El ARCA explicó que se podrá ingresar al país con un teléfono y un notebook o tablet, limitándose a una unidad por persona. Además, incluye los artículos que se hayan declarado antes de salir de la Argentina, como ropa y productos de uso personal y no comercial.

Por otro lado, la agencia de recaudación recordó los límites de compra para no pagar impuestos en la Aduana. En el caso de los viajes en avión el límite para no pagar impuestos en la aduana es de 300 dólares, mientras quienes viajen en automóviles o micros tendrán un coto más bajo para no pagar impuestos: 300 dólares. /iProfesional