Profesor pedía una botella de vodka y sexo para aprobar la materia

Fabio Damián Llanes, de 31 años, fue condenado a un año y medio de prisión condicional, por lo que no irá preso. El docente, que también fue inhabilitado, intentó seducir con sus reclamos a una adolescente de 16 años.

La oportuna denuncia de un papá puso a resguardo no sólo la integridad sexual de su hija adolescente, sino la de otras dos compañeras, quienes eran acosadas por Fabio Damián Llanes, un docente de la escuela Técnica 3161, de la localidad de Chocoana, quien finalmente fue detenido y, la semana pasada, condenado, aunque no irá preso.

El caso, a cuyos detalles tuvo acceso este medio, fue denunciado por el padre de una alumna de 16 años, quien die cuenta de graves episodios de acoso que padecía su hija, quien le reveló lo sucedido el 29 de octubre del año pasado.

Sostuvo que su hija lo llamó por teléfono y le contó que, desde julio de ese año, era víctima de acoso por parte de Llanes, un docente de 31 años, maestro mayor de obra y albañil, quien dictaba una clase de construcción en la escuela, como parte del programa de enseñanza.

En su relato, la menor reveló que su profesor le envió mensajes por WhatsApp, a través de los cuales la extorsionaba para que acceda a tener un encuentro íntimo con el docente y así obtener una calificación de aprobado del taller, a cargo del acusado.

“Uuu por q no me avisaste antes así pasabas por casa y arreglamos por la nota”, “Te queres ganar la nota del segundo trimestre”, “Una botella de vodka y una hora y listo”, fueron algunos de los mensajes remitidos por el docente a la hija del denunciante.

Pero esto no fue todo, pues en el horario de clases en el patio de la escuela, el profesor la sujetaba desde la cintura y los brazos, lo que sucedía no sólo con su hija sino también con otras compañeras, aunque estas jovencitas no radicaron denuncias, pero sí sus padres la cambiaron de colegio.

En la denuncia, el padre proveyó a la policía de esa localidad el número de teléfono del docente, a quien sindicó como el responsable de la situación de acoso que ejercía sobre su hija a cambio de una buena calificación. Afirmó que Llanes sabía muy bien lo que hacía, desde su postura como docente.

A partir de esta denuncia, y las tareas investigativas, Llanes, quien reside en el barrio Divino Niño, fue detenido e imputado por el delito de grooming, delito por el cual finalmente fue condenado a la pena de un año y seis meses de prisión condicional, a través de un proceso de juicio abreviado, que fue homologado por la jueza de Garantías Ada Zunino, la que también inhabilitó a Llanes para ejercer la docencia durante el tiempo que dure la condena.