Desde el IPS piden recetar medicamentos genéricos: “Nos permitiría bajar un poco los costos”

A un mes de la intervención del IPS, el encargado de llevar adelante esta nueva etapa en la Obra Social Provincial, Emilio Savoy, informó como viene este proceso, las relaciones con los prestadores y las medidas que se vienen.

“Estamos con normal funcionamiento, no están cobrando ningún plus extra ni hay ningún quite de colaboración” comentaba Savoy en CNN Radio Salta, a lo que agregó que de la deuda se logró saldar gran parte debiendo atender también a los devengamientos de algunos meses.

En relación a la situación de la obra social, dijo que lo primordial es asegurar las prestaciones a los afiliados, por lo que buscar abaratar los costos es uno de sus objetivos.

En este sentido solicitó a los principales actores de la rama médica su colaboración a la hora de realizar recetas: “Que nos den una mano y receten genéricos, eso nos permitirá bajar un poco los costos, porque los medicamentos de marca son un poquito más caros”.

La suba exponencial de los medicamentos es otro factor a tener en cuenta, ya que algunos fármacos subieron hasta 500% y en promedio de 121%, donde los ingresos no alcanzan a cubrir los egresos de las prestaciones, además están las coberturas 100% de casos oncológicos, HIV, hemofílicos con medicamentos de alto costos.

Sobre las farmacias en el interior, algunas zonas como La Poma y Nazareno no cuentan con farmacias, por lo que emplean botiquín: “Nosotros a través del colegio de farmacéuticos usamos las redes de farmacia de ellos para tratar de llegar a todos los lugares a través de su logística”. A esto se suma el programa IPS Cerca Tuyo, el cual se espera reflotar en el corto plazo.

El cobro de plus también fue aclarado por Savoy, quien hizo hincapié en reportar en el IPS aquellos casos donde se cobren por médicos que pertenecen al padrón A: “Para que podamos tomar medidas, sino es imposible si no sabemos que médico lo hace”.

Por el momento las deudas que los coseguros tienen con la obra social las están pagando, quedando solo pendientes con hospitales que son de centralizada.

Las ordenes de consulta online llegarán en el corto tiempo, algo que permitirá agilizar los trámites y beneficiar a un mejor control, así se automatizarán, para después seguir a una segunda etapa donde se podría incorporar prestaciones de bioquímicos de la misma manera.