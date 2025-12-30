Visitas al penal de Villa Las Rosas intentaron ingresar drogas y fueron secuestradas

El Servicio Penitenciario de Salta intensificó durante las fiestas de fin de año los controles de seguridad en la Unidad Carcelaria N° 1, ubicada en Villa Las Rosas, y logró el secuestro de sustancias ilícitas y objetos no permitidos entre las visitas y personal que intentaba ingresar al establecimiento.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, informó que las inspecciones se realizaron mediante sistemas de control como rayos X y Body Scanner, herramientas que permitieron detectar envoltorios de drogas ocultos en cavidades corporales de personas que ingresaban como visitantes, reforzando los mecanismos de seguridad institucional y la transparencia de los operativos durante estos días de alta circulación.

En distintas jornadas de inspección rutinaria también se verificó la presencia de estos objetos y se procedió a su secuestro. La utilización del sistema de Body Scanner fue clave para identificar rápidamente lo que estaba oculto bajo la ropa, mientras que personal especializado continuó con las medidas correspondientes para garantizar que las sustancias y otros elementos prohibidos no ingresen a la unidad.

Desde el Servicio Penitenciario recordaron que existen normas estrictas que prohíben el ingreso de drogas, objetos cortantes, alimentos no autorizados y otros elementos a los establecimientos carcelarios. Además, instaron a familiares y personas que visitan internos a respetar las indicaciones del personal de control y consultar la lista oficial de objetos permitidos, como forma de colaborar con las medidas de seguridad y evitar inconvenientes al momento de ingresar al penal.