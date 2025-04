Castillo buscará legislar sobre trabajo y desarrollo pues "el Senado no trabaja en eso"

Rumbo a las instancias electorales que lentamente se avecinan en la provincia, Sin Vueltas de InformateSalta estuvo conversando con Alberto "Beto" Castillo, candidato a senador por el Frente Liberal Salteño quien compartió cómo se preparan para esta instancia de campaña y cuál es la visión que tienen del presente, además de aquellos ejes dónde actuar.

"Nos venimos preparando con un gran equipo, con el armado del frente con mucha reflexión y mucho trabajo, compartiendo una ideología y consensuando herramientas, es un grupo muy homogéneo", ponderó Castillo a los miembros del espacio que formaron.

Indicando que desde el FLS abrazan "las ideas de la libertad" que impulsa el presidente Javier Milei, reconoció que son muchas las dificultades actuales pero "desde este espacio vamos a traer las soluciones, los salteños tenemos la oportunidad para generar una transformación un cambio".

Dicho esto ponderó que los tres ejes en los que pretende legislar desde el Senado son trabajo y desarrollo, generando condiciones para que las inversiones permitan ambas aristas, pero también en seguridad.

"Estos temas no se están trabajando en la Legislatura, no están haciendo nada en estas cosas, necesitamos legisladores que defiendan Salta, que generen nodos empresariales, tecnológicos, productivos y no veo que hagan eso mientras otras provincias nos van ganando", arremetió al cuerpo actual.

"Hay que avanzar en la unicameralidad, hay un problema cualitativo y cuantitativo en las capacidades, lo vemos hoy en el Senado, es prácticamente inerte"

Por último dijo que el frente del que es parte es "un espacio liberal, estos han existido históricamente en el país, en este momento tenemos un presidente liberal y lo acompañamos, buscando que sus ideas y propuestas desembarquen en Salta".

A esto se distanció del espacio de La Libertad Avanza, lamentando que "es un partido que quedó desdibujado, sus dirigentes solo piensan en sus posibilidades, no es un lugar abierto, nosotros sí tenemos las puertas abiertas para construir entre todos", concluyó.