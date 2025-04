¿Horario corrido en Salta? "El debate está puesto, no lo dejamos", dicen del sector comercial

En medio de las voces que dan cuenta del escenario que se atraviesa a nivel país como local, los empleados de comercio de Salta no escapan de los pormenores de la crisis económica, pero manteniendo planteos para el sector, como ser el horario corrido y el boleto de transporte para ellos.

Así lo comentó César Guerrero, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio en su visita a Sin Vueltas de InformateSalta, donde primeramente analizó el panorama que vive el sector que calificó como difícil pues “abarca a toda la masa asalariada; a los empleados de comercio los toca sobre todo en el tema paritario, con un techo donde se amenaza con no homologar acuerdos que uno pueda conseguir con las cámaras empresariales”.

Dicho esto indicó que, donde los empleados sienten la crisis, es “en el poder adquisitivo, con esta inflación dibujada, la realidad es la del bolsillo, de la góndola, de la carnicería del barrio, el empleado se ve en la imposibilidad que el salario alcance e impacte como debe ser”.

Otra preocupación es la falta de generación de fuentes de trabajo, estando al presente cerca de 14.000 puestos de empleado registrado en la Capital y 20.000 a nivel provincial. En cuanto despidos, dijo que eso “es muy variable, pero aunque sea un puesto el que se pierde, es un compañero sin trabajo, sobre todo en supermercados donde, así como toman puesto, así dejan” sin trabajo.

Por otra parte, Guerrero contó que un tema que se planteó muchas veces y que no abandonan, es la posibilidad de instalarse el horario corrido en el comercio salteño. “Esto será tema de debate constante hasta que, quizás, en algún momento se de en Salta; el debate está puesto, no lo dejamos, lo vamos a seguir discutiendo en los momentos que sea oportuno, vamos a seguir insistiendo, no imponiendo”, aclaró.

Otro tema que también abordó Guerrero fue el planteo de un boleto diferencial para el empleado de comercio en el transporte urbano de colectivo, el cual reconoció su dificultad al hacerse cargo la provincia de los subsidios que Nación quitó. “Seguiremos insistiendo pero, mientras Nación no devuelva esos fondos, es un poco imposible” avanzar en el tema, admitió.

"Con el horario corrido, sería cuestión de acostumbrarse, que se acomode todo a una realidad que otras ciudades grandes tienen"