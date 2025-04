El último encuentro entre el Papa y Maradona, el malentendido que casi arruina todo

“Me peleé con el Papa porque fui al Vaticano y vi los techos de oro. Y después escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres... Pero, ¡vendé el techo, fiera, hacé algo!”, contaba siempre Diego Armando Maradona y a partir de ese momento se alejó de las autoridades eclesiásticas. El nombramiento de Bergoglio como Papa cambió todo y comenzó el acercamiento entre el astro argentino y la Iglesia, y no podía ser de otra forma "La mano de Dios" y el Representante de Dios en la Tierra estaban destinados a compartir anécdotas.

Fueron tres los encuentros que mantuvieron hasta la muerte del astro del fútbol, en 2020. Pelusa fue participante activo de los partidos por la paz que organizó el Sumo Pontífice junto a Scholas Occurrentes. Y aquel primer abrazo en 2014 fundó un vínculo especial.

“Me da mucho placer que un argentino esté haciendo tan bien las cosas en un lugar tan importante como el Vaticano, después de haber tenido muchos papas que se preocupaban por la política y no por los chicos con hambre. Puedo decir que el primer hincha de Francisco soy yo”, declaró entonces.

La última visita se dio en 2016, fue ahí cuando una cadena de mal entendidos casi arruina todo. “Cuando fueron las elecciones de FIFA, Diego apoyaba al Príncipe Alí (bin Al Hussein) y habíamos arreglado un encuentro en Roma muy importante. Quedamos en un horario. Por protocolo, el príncipe no puede buscar a Diego. Entonces, salimos a la misma hora, con las dos custodias, todos coordinados. Llegamos al Vaticano y Alí había llegado cuatro minutos antes. Y entró a la audiencia. Fuimos con Diego atrás y la custodia nos dijo: ‘El Papa está ocupado’. ‘Pero la reunión era con nosotros’, le avisamos. ‘No, el Papa está ocupado’, insistió. ‘¿Ah, sí? Chau’, dijo Diego. Y se fue al hotel”, narró hace unos años Matías Morla.

“La gente del Papa empezó a llamar desesperada por teléfono. Y Diego se trabó, seguía con que no iba. No fue. A las 12 de la noche, el Papa mandó un emisario al hotel, que nos dijo que Francisco estaba muy apenado y que lo esperaba al otro día a la mañana. Porque, en realidad, el Papa no había tenido la culpa, sino la custodia”, recordó el abogado.

“Llega el otro día. Entramos a la sala privada del Papa y le dijo dos cosas que me impactaron muchísimo. ‘Si querés, para pedirte perdón, me puedo arrodillar. Porque entró el argentino más importante al Vaticano’. Francisco es muy humilde. Y futbolero, maradoniano. Esa historia me quedó siempre. Fue fuertísimo”, concluyó. Ese gesto de Francisco ablandó por completo al histórico capitán de la Albiceleste, que se abrió a una charla profunda.

“Hablaron de fútbol, pero también de otras cosas. Diego contó que le preguntó qué había después de la muerte. Y Francisco le habló de la paz, del descanso eterno. También le pidió una bendición por la unión de su familia y para los hermanos”, contó una fuerte que tuvo mucha llegada a la intimidad del as del fútbol.