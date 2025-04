Tras suspenderse la quinta hora, Provincia garantiza el refuerzo de contenidos a alumnos

Novedad de las últimas horas fue el anuncio de la Provincia de Salta respecto que, a partir de mayo, se suspenderá el dictado de la quinta hora (Hora Focalizada), debido a que el Gobierno Nacional no giró los fondos necesarios para su continuidad.

Al respecto de esta cuestión el director general del Personal del Ministerio de Educación, Gonzalo Pellegrini, estuvo hablando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde amplió la situación que llevó a que se suspensa la quinta hora y cómo impacta en números.

Primeramente recordó que éste era un programa que, en marzo del 2024, se había tomado la decisión de no continuar con el mismo, ya viendo que se había discontinuado la frecuencia del envío de los fondos. A posteriori, durante el año se mantuvieron reuniones con Nación y, a mitad del mismo se analizó volverlo a implementar.

Con consultas a la comunidad educativa, se buscó dar el apoyo en aquellas escuelas donde tenían bajos índices en Matemática y Lengua según las pruebas Aprender. “El tema está en que no hemos recibido todavía los fondos de Nación y, al no ser constantes, se tomó la decisión de no continuarlo”, explicó Pellegrini.

Esto sorprendió pues, a principios del 2025, estaba firmado el convenio por estos fondos y “por eso se tomó la decisión de largar en noviembre y diciembre, luego continuar; pero al no llegar los fondos, nos generan roces con la comunidad educativa”.

También dijo que esa falta de aportes “genera incertidumbre en todos los docentes que estamos trabajando y dictando esa hora, entonces no se continúa con el programa”, agregó como también que el universo era de 258 unidades educativas, a las que se sumaron 253, siendo 4100 aproximadamente los docentes involucrados.

No obstante Pellegrini puntualizó que es compromiso del Gobierno de la Provincia continuar con el refuerzo de los conocimientos de los estudiantes. “La provincia va a afianzar los conocimientos en los chicos que lo necesitan, hay programas de alfabetización y se trabaja con ellos para contener la situación de los chicos”, prometió.

“No vamos a abandonar esta temática, no van a quedar solos los chicos, los vamos a acompañar y a fortalecer todos los conocimientos”