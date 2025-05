Una adolescente de 17 años busca una familia: Conocela

La joven tiene 17 años, esta cursando el tercer año del secundario y es fan de las actividades culturales. Puede ser parte de tu familia.

El Registro de Aspirantes a Guarda abrió una nueva convocatoria en vistas a buscar una familia que quiera adoptar a una joven de 17 años.

Sus hobbies son ir a la biblioteca, museos e ir talleres de literatura y dibujo. Durante las vacaciones le gusta nadar y compartir actividades al aire libre. Actualmente se encuentra cursando el tercer año del secundario.

No ha perdido contacto con sus hermanos y es algo que valora mucho. Tiene Certificado Único de Discapacidad debido a un retraso mental leve y realiza tratamiento psicológico y psiquiátrico que no interfieren con su vida diaria.

La convocatoria es nacional y las familias que estén interesadas en conocerla pueden contactarse a: [email protected] o al teléfono 0387–4258026, de lunes a viernes de 8 a 13.