Una billetera virtual no es controalda por ARCA: Conocé cuál es y cómo funciona

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero intensificó su supervisión sobre los movimientos digitales, exigiendo documentación en operaciones consideradas inusuales o sospechosas. Esto, sobre todo, a las billeteras virtuales para vigilar las transferencias.

Sin embargo, no todas las billeteras virtuales están bajo el alcance de ARCA. Algunas de ellas, debido a sus servicios y su origen internacional, quedan por fuera del radar del organismo fiscalizador. Este detalle puede significar una ventaja para los usuarios, pero también implica ciertos riesgos si no se respetan las condiciones legales vigentes.

Una de las pocas billeteras virtuales que no está sujeta al control directo de ARCA es PayPal. Al estar radicada en Estados Unidos y no contar con acuerdos bilaterales de intercambio de información financiera con Argentina, las operaciones realizadas dentro de esta plataforma no se reportan al ente recaudador.



Esto significa que los fondos que se muevan dentro de PayPal no serán detectados por ARCA, lo que puede representar una ventaja para quienes realizan transacciones digitales fuera del sistema bancario tradicional. No obstante, existe una excepción importante que los usuarios deben tener en cuenta: “Existe solo una forma de que ARCA pueda detectar un movimiento a través de la billetera virtual estadounidense: cuando se transfiere plata desde PayPal a cuentas bancarias u otras billeteras virtuales”.

En ese caso, el dinero pasa a un canal regulado y puede ser rastreado por el organismo. Por eso, se recomienda no exceder los límites permitidos y tener respaldo documental de cada traspaso, especialmente si se realizan montos significativos. De lo contrario, la operación puede quedar bajo análisis por parte del fisco.