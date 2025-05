La furia de Susana Giménez al perder un vuelo a Punta del Este por un accidente de tránsito

Susana Giménez vivió una tarde de furia -el viernes- cuando perdió su vuelo privado rumbo a Punta del Este, luego de cumplir con varios compromisos laborales en nuestro país. La conductora argentina se retrasó en su llegada al aeropuerto de San Fernando, debido a un accidente en la autopista Panamericana.

Al arribar, el avión ya había despegado y Susana no ocultó su enojo: “La otra vez esperé 40 minutos a un pasajero y hoy no me pudieron esperar 20, ¡eso que avisé!", dijo la diva al protagonizar un tenso momento.

Mientras el vuelo regresaba desde Punta del Este, Susana fue invitada a esperar en la zona VIP del aeropuerto. A pesar de la incomodidad, la conductora posó para las cámaras de periodistas que estaban capturando el momento.