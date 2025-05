“Filtró conversaciones sexuales”: Elba Marcovecchio fue lapidaria con Wanda Nara

En un nuevo cruce judicial -que toman cada vez más dureza-, la abogada Elba Marcovecchio rechazó la petición de Wanda Nara, que solicitaba que no la nombrara, y aludió, entre otros ítems, a la filtración de chats sexuales.

En el escrito por parte de la defensa de Mauro Icardi, respondió y volvió a solicitar: “Contesta traslado sobre la absurda 'medida cautelar’ peticionada por la contraria. Manifiesta, solicita y ofrece prueba. Solicita sanciones a la señora Nara y extensión de suspensión de sus redes sociales”.

La medida cautelar que la mediática solicitó el último lunes 5 de este mes, se requiere que la parte que ampara al futbolista no se refiera a ella como persona, mediática o bien madre de las menores”. Ante esto, recriminaron: “Debe ser rechazada por carecer de los requisitos. Es tan absurda e incoherente la medida pretendida, que nos vemos obligadas a desmenuzar y replicar por partes”.

En todo el comunicado, el Estudio Jurídico Marcovecchio inició en cada punto: “Es la misma Wanda Nara quien filtró audios y videos de conversaciones y vivencia íntimas de su hija, quien solicita hoy una medida cautelar en protección de las mismas”.

“El jueves 8 de mayo del corriente año efectuó un vivo de más de una hora en su red social Instagram con su hija Isabella frente a más de 25 mil personas. El domingo 11, junto a su hija Francesca, habló sobre la problemática familiar y le hizo leer a la niña comentarios de sus seguidores que decían, por ejemplo, ‘Isi, alejate de la Tatiana (Eugenia Suárez)’”, continúa.

La retórica se presenta también ante el hecho: “Da notas televisivas de más de una hora sobre la problemática de la familia y las hijas. Solicita una medida cautelar contra las abogadas de Mauro Icardi. Se muestra en redes sociales cuasi desnuda, siendo madre de cinco menores y pretende invocar la preservación de sus hijos”.

“Filtró conversaciones sexuales con el padrastro de sus hijas e hijos y en el escrito pretende erigirse como una madre protectora. Hizo partícipe a sus hijas de fiestas nocturnas con su pareja Elián Valenzuela, condenado por la justicia, y pretende que las hijas no se vinculen con Eugenia Suárez”, enumera la respuesta.

“Amenazó y extorsionó públicamente a la doctora Elba Marcovecchio. El letrado Nicolás Payarola se pasea por todos los programas de televisión al hablar de la causa. Se tomó la facultad de dar una masterclass en la universidad y habló frente a terceros desconocidos de la presente causa que aún no se encuentra resuelta”, acusa el documento.

Para concluir, el texto apunta también al defensor de la conductora, Nicolás Payarola: “¿Es el mismo Payarola que grabó una conversación privada con la abogada Lara Piro, sin su consentimiento?”.

Al respecto, Marcovecchio se jactó: “Es el absurdo. Tenemos muchas causas de familia con gente famosa que perfectamente podemos estar ambas partes en los medios y se preservó prácticamente todo sobre el expediente”.

“La señora Nara pidió, en diciembre, que no se exponga a los hijos y se le otorgó esa cautelar, para que los medios no expusieran a los chicos, a ninguno de sus hijos. Ella lloró en una de las audiencias al pedir esto mismo. Cuando hizo semejante exposición ordinaria de sus hijas, hizo alusión a su propia contradicción. Me refiero a proteger a los medios y ella misma es la que los expone”, continuó Elba.

Asimismo, el escrito se refiere a L-Gante como “drogadicto”, término que el músico negó en absoluto. Por su parte, la abogada retomó: “Ese escrito está dentro de la reserva de un expediente, dentro de lo que se dice allí, no es injuria. Si se profiere por fuera, si puede ser injurioso”.

Sin embargo, el texto también ridiculiza la música del intérprete: “Les hace cantar a sus hijas, de memoria, las letras de las ‘obras musicales’ de su novio Elián Valenzuela. Las cuales, en un ejercicio pedagógico, arriesgaríamos que el Ministerio Público Tutelar no estaría muy de acuerdo que las niñas cantaran las siguientes letras”.

Para concluir, Marcovecchio reconoció “Tomo lo de ‘obras musicales’ porque sí. Elián es un artista y sí hace obras musicales como cualquier otro”.

Pero luego sostuvo: “Lo hicimos al dar el contenido de lo que tenía la letra para que una nena de ocho años cante de memoria. Es un contenido muy subido de tono”. (Fuente: NA).