En Orán, una menor de 13 años terminó en coma alcohólico

Una menor de 13 años debió ser internada de urgencia tras sufrir una intoxicación alcohólica severa luego de participar de una fiesta clandestina en un domicilio ubicado en pasaje San Lorenzo, en el barrio Aeroparque, en la ciudad de Orán.

La adolescente, que fue hallada tendida en el suelo y con dificultades respiratorias, ingresó al centro de salud en estado crítico y fue asistida de inmediato por el equipo médico.

La intervención, según aportó Norte Ya, fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Penal N° 2, que dispuso labrar actas de infracción a las responsables del evento y mantener seguimiento del estado de salud de la menor. También tomó intervención la Asesoría de Menores.