Fuerte tormenta en Santa Fe destruyó la carpa del circo de Flavio Mendoza

Una intensa tormenta registrada durante la madrugada del domingo en la ciudad de Santa Fe provocó severos destrozos en la estructura del Circo Ánima, donde Flavio Mendoza presentaba su espectáculo "Abre tus alas" desde el 28 de marzo. A raíz de los daños ocasionados por el viento y la lluvia, el artista comunicó que las funciones previstas hasta el 25 de mayo quedan suspendidas.

“Quiero contarles en primera persona que tuvimos un temporal terrible acá en Santa Fe y todas las instalaciones del circo quedaron destruidas”, informó Mendoza a través de sus redes sociales. Confirmó que ni él ni su hijo ni los integrantes del equipo sufrieron lesiones, aunque reconoció que “estamos todos shockeados”.

El productor teatral precisó que, debido al nivel de destrucción, no será posible continuar con la temporada. “No se va a poder realizar, no es algo que se pueda resolver rápido. Está todo muy destruido, son cosas que vienen de afuera y no se reemplazan fácilmente”, explicó.

Respecto al estado de salud de su hijo, Mendoza aclaró que el niño “se encuentra en buen estado” y que no vivió el momento del temporal porque “ya descansaba en el hotel”.

El espectáculo, que tenía funciones programadas hasta el 25 de mayo, debía finalizar su temporada en la capital santafesina la próxima semana. Sin embargo, la magnitud de los daños en la carpa y demás estructuras obligó a la suspensión total de las presentaciones.

En cuanto a las entradas adquiridas, el artista aseguró que serán reembolsadas. “A la gente que había sacado su entrada se le va a devolver, por favor que tengan paciencia”, expresó, y agradeció al público por su apoyo y comprensión.

“Estamos viviendo momentos muy difíciles. Ojalá podamos volver pronto. Les mando un beso enorme y cualquier novedad la vamos a comunicar”, concluyó Mendoza en su mensaje. (con información de Aire de Santa Fe)