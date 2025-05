Cambios en la licencia nacional de conducir: Qué entra en vigencia desde este lunes

Desde este lunes 19 de mayo comenzarán a regir varios de los cambios establecidos en el decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial el pasado 18 de marzo. La normativa reglamenta modificaciones profundas en la Ley Nacional de Tránsito con el objetivo de modernizar la gestión de licencias de conducir, revisiones técnicas, homologaciones vehiculares y la automatización de rutas.

Uno de los puntos clave es la implementación de la renovación digital para las licencias de conducir. A partir de ahora, los exámenes psicofísicos podrán realizarse a través de profesionales registrados en el nuevo sistema, con carga de resultados online y sin costo. Los médicos interesados en participar deberán inscribirse en un registro habilitado por las autoridades nacionales.

En paralelo, se concreta la unificación de licencias profesionales a nivel nacional. La Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) quedará sin efecto, y quienes cuenten con licencias de las clases C, D o E pasarán a estar habilitados para realizar transporte entre provincias. La documentación anterior ya no tendrá validez y no podrá utilizarse a partir de esta semana.

Los conductores profesionales que durante estos 60 días hayan tramitado el canje de licencias locales y LiNTI por una LNC profesional en centros emisores adheridos, podrán circular sin inconvenientes. Las autoridades remarcan que todas las jurisdicciones deberán adherir a la nueva normativa para que la implementación sea uniforme y efectiva a nivel federal.

En cuanto a las licencias particulares, persiste una situación no resuelta. El decreto no contempló correctamente los cambios de domicilio interprovinciales, por lo que aún no se admite la validez automática de una licencia de otra provincia al modificar el domicilio del DNI. Esta cuestión requiere una nueva reglamentación que se anunciaría en las próximas semanas.

El nuevo esquema apunta a reducir la burocracia, facilitar el acceso a los trámites y mejorar los controles de seguridad vial. Las reformas pretenden avanzar hacia un sistema más ágil, moderno y transparente, con estándares unificados y procesos digitalizados en toda la Argentina. El gobierno nacional anticipó que continuará ampliando las medidas en esta dirección.