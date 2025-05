Chibán negó irregularidades en subsidios para el vóley y denunció amenazas

Tras la denuncia por violencia institucional, amenazas y coacción presentada por Deborah Paola Sánchez, presidenta de la Asociación Salteña de Vóley, el titular de la Agencia de Deportes de Salta, Sergio Chibán, enfrentó los micrófonos de la prensa, negó los hechos y aseguró que la situación fue "totalmente tergiversada" por la denunciante, a quien él mismo acusó de incurrir en "amenazas" y "actitudes violentas".

En relación con las acusaciones de malversación, vinculadas a un subsidio de 90 millones de pesos destinado a promover el vóley en Salta, explicó que en ocasiones se recurre a instituciones intermedias, como la Liga Salteña, para administrar los fondos, pero aclaró que no hubo ningún tipo de desfalco.

Según señaló, el año pasado, el dinero fue entregado en tiempo y forma a la asociación presidida entonces por Leandro Etchezar, quien realizó las rendiciones correspondientes.

En ese contexto, aclaró que actualmente no hay fondos disponibles porque todavía no fueron girados. “No puede haber malversación cuando no hay movimiento de fondos”, afirmó.

También subrayó que el subsidio no está destinado exclusivamente a la Asociación Salteña de Vóley, sino que busca fomentar el desarrollo del vóley en toda la provincia. “Ella manifestó cierto enojo por no poder manejar los recursos de forma unilateral, no estaba de acuerdo con la continuidad del señor Marcos Milinkovic, quien está a cargo del proyecto”, indicó.

Sobre la supuesta situación de violencia, Chibán relató que la única vez que se reunió con Sánchez fue en un encuentro de carácter público-privado, en presencia de la vicepresidenta de la Agencia y del exjugador Marcos Milinkovic.

Según dijo, durante esa reunión la dirigente “comenzó con una serie de amenazas, insistiendo en que el dinero le correspondía a la asociación” y que “terminó retirándose con amenazas de todo tipo”.

Ante estos hechos, Chibán aseguró haber radicado una denuncia penal el pasado miércoles 14. “La señora tuvo una actitud violenta, con amenazas. Estoy tranquilo. En tantos años de dirigencia, nunca viví una situación tan incómoda como esta”, concluyó.