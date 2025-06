Crueldad animal: Afirman que un cambio de conciencia social "es clave" para mermar casos

Desde hace algunos meses las noticias sobre maltrato y crueldad animal en la provincia de Salta nos han conmocionado como sociedad. Abusos, muerte y otras aberraciones se volvieron noticia, incluso desde lugares alejadoas de la capital.

InformateSalta buscó la plabra de un proteccionista, referente de PAS Protectoras de Animales Salta, Lucas Iñiga para conocer su punto de vista en esta problemática "La verdad que a pesar de que vemos que hay avance signficativo en lo que correspende a la conciencia de la gente , muchas publicaciones en las Redes Sociales, más gente comprometida".

Destacó la participación de los medidos de comunicación en la visibilización de los casos y aseguró que estamos ante generaciones más concientes "Se le da mucha más importancia en los portales digitales, en los medios de prensa, a noticias que tienen que ver con maltrato y crueldad hacia los animales, también lo vemos en la calle día a día. Si te remontás por ahí dos generaciones anteriores, no había tanta conciencia, tanta empatía por los animales".

Explayándose sobre una sociedad más comprometida y conciente insistió "ahora que hay más gente comprometida, no solamente gente mayor, sino muchos adolescentes, que si bien no son directamente proteccionists, activistas, son personas que de alguna manera hacen activismo, colaboran con alguna fundación, difunden publicaciones de animalitos perdidos, de repente te rescatan animalitos en la calle, te lo curan, te lo ponen en adopción".

Por último Iñigo se refirió a la cantidad de casos que se conocieron del Interior provincial que antes no se conocían pero si ocurrían "estamos viendo muchos casos en el interior de la provincia de Salta que era como un sector que no tenía tanta difusión, viste que lo de ayor relevancia son de Salta capita, pero no es así, a diferencia que acá se hacen público. Yo creo que casos de maltrato y crueldad animal han habido y van haber muchísimos, la diferencia esta en la relevancia y el conocimiento que se toma de ese caso".