Un puma puso en alerta a Quijano, lo vieron cerca del centro

El avistaje de Pumas en Salta es algo que ocurre cada tanto y si bien son una especie habitual de nuestras serranías, las personas que viven en cercanias o tienen la experiencia de ver al felino suelen asustarse pero hay cosas que debemos conocer para evitar cualquier situación de riesgo tanto para uno como para el animal.

El día viernes por la tarde una joven, identificada como Candelaria, avistó a un Puma, ella reside a cuadras del centro de Campo Quijano, en cercanías a la vieja usina hidroeléctrica, una zona residencial donde muchas personas salen a caminar o hacer trekking. Tomó algunas fotos y comentó.

“Estaba bajando en la camioneta cuando lo vi salir entre los árboles. Se quedó sentado mirando todo, le saqué las fotos y luego volvió al monte”.

Por las imágenes, aparentemente se trataría de un puma cachorro. No es la primera vez que este tipo de felinos aparece en Quijano. En 2020 hubo reportes similares.

La Policía Rural confirmó que se trata de una especie habitual en zonas serranas, que puede bajar por hambre o cambios en su hábitat. Piden a la población no alarmarse, pero sí actuar con respeto: no acercarse, no acorralarlo y proteger a las mascotas.

El sábado el felino fue visto nuevamente, moviéndose entre la espesura del cerro. La naturaleza, dicen los expertos, puede sorprendernos en cualquier momento. La clave está en convivir con ella con conciencia, publicó Valle de Lerma Hoy.