Cupo habitacional para solteros: “Queremos ofrecer esta oportunidad a quienes no tienen familia”

Hoy se desarrollará la 14ª Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, donde se abordarán siete expedientes según el Acta de Labor Parlamentaria.

Uno de los proyectos que genera especial atención propone que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) reserve un cupo del 10% de unidades habitacionales en cada programa destinado exclusivamente a personas solteras sin hijos.

El impulsor de esta iniciativa es Santiago Vargas, diputado provincial por el departamento San Martín, quien dialogó con CNN Salta 94.7 explicó el objetivo del proyecto: “Queremos ofrecer esta oportunidad otorgándoles un cupo mediante el IPV a aquellas personas que no tienen familias, presentando todos los papeles que hacen a los criterios generales y se separe un cupo del 10% para estas personas”.

El legislador expresó que la propuesta surge a partir de dificultades estructurales y de acceso que muchas personas enfrentan al momento de solicitar una vivienda, especialmente jóvenes sin hijos.

Además, cuestionó el funcionamiento actual del IPV y los criterios de distribución de los recursos: “Durante mucho tiempo no tuve la posibilidad de un sueldo o un crédito hipotecario para una vivienda. Vemos problemas en el IPV, donde se han construido casas que no han sido subdivididas. Todas esas cosas las hemos presentado en un informe y lo vamos a tratar como proyecto legislativo. Hay una composición presupuestaria que no se divide de manera federal”, señaló.

Finalmente, el diputado se mostró realista respecto a la recepción que podría tener el proyecto dentro del cuerpo legislativo y por parte del Ejecutivo: “Básicamente yo sé que lo van a tomar como un proyecto más. El mismo jefe de Gabinete dijo en su momento que había que esperar. Hay que conocer cuál es la necesidad de los jóvenes hoy en día para poner en práctica con hechos reales esas problemáticas”.