Piden más acción de la Justicia Federal en la frontera: “Puede haber un tiroteo en cualquier momento”

Nuevamente la frontera se vuelve noticia, con la tensión diaria que se vive en la actividad ilegal en el área limítrofe entre Argentina y Bolivia por suelo salteño, como ser los hechos ocurridos el fin de semana en el río Bermejo por el límite con Aguas Blancas.

Al respecto de estos nuevos enfrentamientos y conflictos que se vienen suscitando, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, demandó mayor actuación por parte de la Justicia Federal, para que los efectivos de las fuerzas puedan proceder y dar mejor respuesta a la lucha contra el narcotráfico que se mezcla en el contrabando.

Así lo esgrimió en diálogo con Todo Noticias donde, consultado por los enfrentamientos del fin de semana, Zigarán señaló que ese descontrol “es de años, por eso ahora buscamos el orden en una frontera que debe comportarse como tal”, espetó.

A esto recordó que mientras se desarrolla el Plan Güemes contra el narcrotráfico, es dentro del contrabando “donde viene la droga, entonces hay una doble función”, teniendo que mantener cierta tolerancia entendiendo que los 5000 habitantes del pueblo viven de la frontera.

No obstante Zigarán demandó más actuación de la Justicia Federal. “Aquí está faltando que tomen decisiones, aquí operan Gendarmería, Prefectua pero si no tienen órdenes, no pueden actuar”, requirió el interventor alertando que “aquí puede haber un tiroteo en cualquier momento”.

Por último, puntualizó que “necesitamos una Justicia Federal más activa” pues los narcos están sabiendo que están perdiendo la batalla con el Plan Güemes pero “en algún momento van a cometer acciones peores”, previno.

“La lucha es día a día, minuto a minuto, los narcos generan situaciones para pasar su mercadería”