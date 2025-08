Habló la joven que denunció a Pablo López: "Los audios son reales, nadie se come el verso"

Luego de que el abogado del concejal libertario Pablo López asegurara públicamente que su cliente "niega todos los hechos" que se le imputan, incluyendo la autenticidad de los audios que circulan, la denunciante E.M. rompió el silencio y confirmó no solo que las grabaciones son reales, sino que las realizó en contexto de amenazas, violencia de género y extorsión sexual.

“Sí, yo lo grabé cuando me estaba llamando para amenazarme, y también cuando me traía a casa. Todo está en la justicia. Es una grabación muy extensa. La gente que lo conoce sabe que es su voz. Nadie se come el discursito barato”, expresó en diálogo con FM Infinito, con Daniel Murillo.

"La gente que lo conoce sabe que es su voz. Nadie se come el discursito barato”

En su relato, la joven dio detalles de una relación marcada por situaciones de abuso psicológico, acoso, violencia física, manipulación económica y presiones sexuales no consentidas. “Me amenazaba con frases como ‘vamos a ver qué tan gallito sos’, ‘te voy a sacar patitas a la calle’, ‘voy a inventar cosas de vos’. Yo grabé porque necesitaba pruebas, nunca pensé que llegaría a esto, pero aguanté mucho”.

Sobre los hechos de violencia sexual, afirmó que fue presionada a participar en situaciones que no consintió, y que López incluso creó perfiles falsos en aplicaciones de citas usando sus datos y fotos sin autorización.

"Fui presionada a hacer cosas que no consentí; Pablo López usó mis fotos y creó perfiles falsos sin mi permiso"

También lo acusó de manipulación económica, exigiéndole dinero de su contrato como agrupación política (AP). “Nunca tuve un sueldo fijo, él me cobraba por todo. Yo daba plata de mi AP a él”.

Frente a la estrategia de defensa de López, fue contundente: “Lo niegan todo, pero los testigos ya están en la Justicia. Los hechos ocurrieron, me golpeó, hay pruebas”.

“Normalizaba cosas porque era su novia. Pensé que lo de las fantasías era una broma, pero no"

Finalmente, explicó que no ampliará la denuncia porque ya aportó todo lo necesario: grabaciones, testigos, y pruebas documentales"