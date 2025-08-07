Jujuy: Hallan ADN de una de las víctimas en trozos de piel usados por el asesino para alimentar a sus perros

Desde hace una semana Alto Comedero, Jujuy, es noticia impactante, que tenía que ver con el macabro hallazgo en el domicilio de Marcos Jurado, señalado como un asesino serial, cuya víctimas serían personas en situación de calle.

Desde el Miniserio Público de la Acusación, el Fiscal a cargo de la causa, caratulada como homicidio agravado, confirmó en conferencia de prensa: “Tenemos un hallazgo importante, por primera vez vamos a hablar de ADN humano, si bien los restos óseos siguen siendo analizados en el laboratorio, en el primer allanamiento en realidad se había encontrado resto oseo, sangre pero, se encontró mucha piel, y de esa piel hay un trozo que aparentemente podrían corresponder a partes del cuerpo, se habla de una oreja, de una nariz y en el día de ayer hemos podido cuantificar esto".

"Es decir desde el laboratoio de genética forense me han informado que la piel, esa parte, ha dado positivo para ADN humano, también nos pudo aclarar que se va poder sacar de ahí, un perfil, para cotejar, nos adelantó que el ADN es un indiividuo masculino, por lo que se inició el cotejo con familiares de posibles víctimas. Oficialmente podemos decir que hay restos humanos".

El Fiscal continuó y confirmó que la piel era alimento de sus perros "Hay mucho más piel, se ha encontrado gran cantidad, de la cual hicimos una división para poder hacer dos tipos de cotejos diferentes, el resto estaba muy deteriorado porque lo que hacía es darle a los perros como alimento, cuando la allamos fue en los platos de comida de los canes".

Toda la evidencia lleva a confirmar que estamos halbando de homicidio agravado. "Ya hablé de los telefonos celulares secuestrados, extracción y anállisis de esos teléfonos, determinar titularidad de la línea. También hablamos de una pared re pintada y nos llamó la atención dentro del domicilios, que se encontró rastro de ollín pero ahí entre los bloques se encontró gran cantidad de sierras, serruchos, escondidos entre los blóques. Era llamativa la cantidad, pico, pala, serrucho, machete, llama la atención porque esta escondida".

Respecto a la identificación y cotejos de desaparecidos dijo "Hemos tenido muchas lllamadas de familiares que reportan desaparecidos o de personas en situación de calle. También nos dijeron que lo vieron en un arroyo cercano a su casa, con una carretilla, en su momento no llamaba la atención ni como llamaba la atención el fuego que hacía todos los fines de semana y el olor raro que tiraba pensando que era basura".

Pidió a la comunidad estar tranquila en cuanto a seguridad teniendo en cuenta el rumor de que trabajaba con muchas personas. "Instamos a la ciudadanía a seguir hablando y colaborando en esta causa. Pueden estar tranquilos ya que esta persona está detenida y no hay indicios que haya actuando con más personas o con una banda".

Por estas horas se espera resultado de más análisis de piel con cartílagos y piel. En la jornada el detenido seguira con el proceso . "Ya se trabajó en un análisis psicológicos, el cual indicó que el imputado puede enteder la criminalidad de sus actos y aseguró que no se dará la Inimputabilidad".

El fiscal adelantó que también el equipo psicológiico del Ministerio de la Acusación trabajará nuevamente con el sobrino, menor de edad, a fin de conocer detalles. Se espera ver con esto "si decalrar de nuevo será posible por el shock. Hemos hablado con la madre y dijo que sabe que Matías Jurado era violento y alguna vez le había dicho que mataba" cerró por Multivisión.