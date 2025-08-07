Tras el revés en la Cámara de Diputados, Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei decidió reunir esta tarde en Casa Rosada a su Gabinete para analizar los pasos a seguir luego de la dura derrota que sufrió el Gobierno en el Congreso, donde la oposición no solo logró aprobar algunos proyectos que el Poder Ejecutivo considera que ponen en riesgo el equilibrio fiscal, sino también impulsar el freno a varias reformas que ya implementó por decreto la actual gestión.

Aunque el encuentro se suele llevar por la mañana, hoy tiene lugar desde hace algunos minutos en el Salón Blanco donde los principales funcionarios hacen un repaso de lo sucedido en materia legislativa y cómo afecta eso a sus respectivas carteras.

Además del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participan los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Es que este miércoles la Cámara de Diputados le dio media sanción a varias iniciativas, entre las cuales están el financiamiento de las universidades nacionales y la declaración de la emergencia en pediatría, que obliga a mejorar los salarios del personal de salud y a “garantizar” los recursos para hospitales.

No menor es que la oposición consiguió los votos para un primer rechazo a varios de los decretos que firmó Sturzenegger a lo largo de este año gracias a las facultades delegadas que había obtenido con la Ley Bases. Es así que se dejarían sin efecto los cambios administrativos que se hicieron en el INTA y el INTI, así como las modificaciones en organismos culturales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad Nacional.