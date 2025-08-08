Exámenes en las residencias médicas: Ninguno de los postulantes pudo revalidar su nota

A principios del mes de julio se detectaron irregularidades en el Exámen Único de las residencias de medicina por lo que se decidió que los médicos sospechados debían revalidar la calificación obtenida.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes que ninguno de los 117 postulantes que volvieron a presentarse aprobaron el examen de residencias que se rindió esta semana .

Adorni expresó que "ninguno de ellos pudo validar la nota" y destacó que "la diferencia entre la nota original y la nota que volvieron a tener es absolutamente escandalosa". De los 117 aspirantes, 109 son extranjeros, lo que generó un debate sobre la calidad de la formación médica en el país.

Hace poco más de un mes, se identificaron "graves anomalías" en los resultados del Examen Único de ingreso a residencias médicas 2025, lo que llevó a la conformación de un comité para analizar el desempeño de 268 postulantes que obtuvieron puntajes de 86 o más.

De estos, 141 fueron convocados a rendir nuevamente para validar la congruencia académica de sus resultados, pero solo 117 se presentaron. La evaluación se llevó a cabo este jueves en el Palacio Libertad, en Buenos Aires.

El objetivo de la evaluación es asegurar que el orden de mérito para el ingreso a residencias priorice a los profesionales más idóneos, resguardando la equidad y la confianza en el proceso. La evaluación no fue una sanción, sino una medida para verificar la validez de los puntajes.