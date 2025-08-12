Madres se agarraron a las piñas en el Día del Niño en Santa Fe y las filmaron: Imágenes sensibles

Lo que debía ser una jornada de celebración terminó en escándalo eb Santa Fe. Dos mujeres se agarraron a piñas en pleno festejo del Día del Niño en la ciudad de San José del Rincón y desataron una batalla campal que quedó registrada en video por testigos.

El violento episodio ocurrió el domingo por la tarde, alrededor de las 18.20, en la plaza central, justo frente a la municipalidad local. Decenas de familias se habían acercado para disfrutar de la actividad organizada por el municipio, pero la celebración se vio opacada por la pelea que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según se supo, el incidente fue advertido por personal de seguridad municipal, que alertó a efectivos de la 6ta Zona de Inspección, quienes patrullaban la jurisdicción de la comisaría 14ta.

Al llegar al lugar, los policías se encontraron con un tumulto de entre 200 y 300 personas. Mientras algunos intentaban separar a las agresoras, otros alentaban la pelea e incluso la filmaban con sus celulares.

La magnitud del desorden obligó a los agentes a pedir refuerzos. En medio de las tareas para separarlas, dos agentes fueron agredidos físicamente, aunque no sufrieron lesiones. Minutos después, una nueva unidad policial llegó a la plaza y logró dispersar parcialmente a los presentes.

Las dos mujeres que protagonizaron la pelea fueron identificadas y trasladadas para recibir atención médica. De acuerdo con el parte policial, hubo siete personas con lesiones leves, entre ellas varios adolescentes de 16 y 17 años, jóvenes de 20 y 22, y una mujer de 36. Todas ellas decidieron instar penalmente contra sus agresoras.

Las imputadas, cuyas identidades también fueron consignadas por las autoridades, quedaron vinculadas a una causa por lesiones leves y fueron derivadas a Medicina Legal para su evaluación. /TN