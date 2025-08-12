HIRPACE invita a vivir la Maratón Solidaria “Corro por Vos 2025”

HIRPACE (Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral) organiza una nueva edición de su tradicional maratón solidaria “Corro por Vos”, que se realizará el próximo domingo 31 de agosto a las 9 hs con largada desde el Monumento a Güemes, en la ciudad de Salta.

Esta jornada solidaria combina deporte, emoción y compromiso social. Cada paso cuenta, y cada persona que se suma hace una diferencia real. En este caso, los participantes podrán elegir entre dos opciones para participar:

  • 10K – Para quienes aman correr y buscan un nuevo desafío. El recorrido atravesará las calles más emblemáticas de la ciudad, con un circuito ágil y escénico que muestra lo mejor de Salta.

  • 3K – Una caminata participativa para disfrutar entre amigos, familia, compañeros de trabajo o entrenamiento. Un espacio para compartir, conectarse y sumarse a una causa que importa.

Además los primeros 200 inscriptos recibirán de regalo un exclusivo buff oficial del evento y todos los que participen —ya sea corriendo o colaborando con la compra de la pechera solidaria— acceden automáticamente al sorteo de:

  • Una moto
  • Bicicletas
  • Vouchers de viajes y estadías
  • Premios sorpresas

 Inscripciones y entrega de kits

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en https://fcrunning.com.ar/

Las acreditación de corredores y retiro de kits se harán el sábado 30 de agosto de 9 a 18 hs en el SUM de HIRPACE (Junín 385). En el caso de quienes colaboren comprando solo la pechera podrán retirarla directamente en el Monumento a Güemes el domingo 31 de agosto antes del inicio de la carrera.

Tus pasos pueden cambiar realidades

HIRPACE trabaja hace más de 60 años en la rehabilitación, atención y acompañamiento de niños, jóvenes y familias con parálisis cerebral. Esta maratón no solo es una oportunidad para moverse, compartir y disfrutar, sino también para sumar energía a una causa profundamente transformadora.

Este 31 de agosto, corré por vos y por todos los que no pueden hacerlo. Sumate a una jornada solidaria inolvidable.

