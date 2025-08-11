En un año difícil para la discapacidad, HIRPACE apuesta a la solidaridad con su maratón

Será a fin de mes cuando la solidaridad vuelva a materializarse en la participación que los salteños harán en la 35° edición de la clásica maratón de HIRPACE, la cual apuesta a la adhesión de la gente, entendiendo lo difícil del año que está atravesando la discapacidad.

Así lo señaló la directora deportiva de HIRPCE, Luciana Backer, en su charla con FM Aries donde primeramente indicó que este 2025 es “un año emblemático, además que cumplimos 60 años de labor al lado de las personas con parálisis cerebral, la maratón cumple 35 años”, enumeró.

A esto añadió que será la 3° edición de “Corro por vos”, esta vuelta de rosca que le dieron a la maratón donde la pandemia obligó a repensar la competencia, buscando que los salteños “vuelvan a arrancar” y se sumen a este evento, representando a los chicos.

“Ahora tenemos esta posibilidad de correr 3 y 5 kilómetros representando a alguno de los chicos de HIRPACE, uno corre con el nombre del chico en el pecho; a esto se sumó la comunidad de runners y fue algo fantástico, ya es el tercer año y nos tiene entusiasmados”, se mostró contenta.

Dicho todo esto, Backer enfatizó que la maratón “es solidarizarse con esta causa, la venta de pecheras viene bien pero siempre se necesita más, y más en un año tan difícil para la discapacidad, es cuando más necesitamos que la gente se sume”, llamó a ayudarlos en una buena acción.

“La pechera cuesta $4000 y es colaborar, es mostrar a los chicos que estamos para ellos, que no los olvidamos”