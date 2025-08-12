Qué vigencia tiene la licencia de conducir, tras los cambios implementados por el Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional oficializó, meses atrás, diversos cambios en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir con el objetivo de “simplificar y modernizar” el trámite de renovación para conductores. A partir de ahora, la licencia se otorga en formato digital con validez en todo el país. En ese sentido, ¿qué vigencia tiene?

Licencia de conducir: la vigencia por edades y categorías

Al momento de oficializar los cambios en las licencias de conducir, el Gobierno Nacional explicó que quienes lo deseen podrán solicitar también la versión física de la licencia, que tendrá la misma legitimidad que la digital para conducir el tipo de vehículo autorizado. En paralelo, aclaró la vigencia.

Las personas menores de 21 años tendrán una licencia con vigencia de cinco años, pudiendo acceder a las clases A, B y G.

Las personas entre 21 y 65 años también tendrán una vigencia de cinco años y podrán acceder a todas las categorías de licencias nacionales.

Las personas mayores de 65 años con licencias de categorías A, B y G deberán revalidarlas cada tres años.

A partir de los 70 años, la renovación de la licencia será anual.

Respecto a los “conductores temerarios”, quienes hayan cometido cinco infracciones graves o más deberán rendir nuevamente los exámenes para obtener la renovación. También, se incorpora a la normativa la posibilidad de solicitar la suspensión preventiva para conducir si se comprueba la ineptitud psicofísica del titular.

Los cambios en la VTV

Respecto de los plazos para la realización de las revisiones técnicas, en vehículos 0 km de uso particular, se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial. En el caso de los 0 km de uso no particular, tendrán que hacer su primera verificación en el plazo que establezca la jurisdicción local, y que no podrá superar el año. En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad la revisión técnica tendrá una vigencia de 2 años y en los de antigüedad mayor a 10 años la vigencia será anual.