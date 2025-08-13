“Podría venir en noviembre”, la posible visita del Papa León XIV a Argentina

La visita del Papa León XIV a la Argentina parece que comienza a tomar forma, si bien el sucesor del Papa Francisco tiene fuertes lazos con Latinoamérica, pisar suelo albiceleste estaría dentro de sus planes.

El licenciado en Ciencias Religiosas, Felipe Medina, comentó que el Santo Pontífice podría visitar Argentina en noviembre, pero que la fecha podría verse sujeta a modificaciones: “Tal vez tenga que esperar hasta abril, pero podría venir en noviembre”.

“Tiene la deuda de visitar Argentina” dijo Medina en FM Aries, lo cual el Papa León XIV le habría prometido a Monseñor Rossi y a García Cuerva durante su estadía en Roma.

Recordó el papel de León XIV en Perú, donde se le reconoce por su compromiso social y confrontación con sectores más conservadores: “Es un hombre valiente, tranquilo y se ha rodeado de un equipo de gente afín a él”.

También dio a conocer que, para septiembre, se esperarían cambios en el Vaticano, donde se pondría foco en las autoridades de los dicasterios.