“Podría venir en noviembre”, la posible visita del Papa León XIV a Argentina

Sociedad13/08/2025
León XIV

La visita del Papa León XIV a la Argentina parece que comienza a tomar forma, si bien el sucesor del Papa Francisco tiene fuertes lazos con Latinoamérica, pisar suelo albiceleste estaría dentro de sus planes. 

El licenciado en Ciencias Religiosas, Felipe Medina, comentó que el Santo Pontífice podría visitar Argentina en noviembre, pero que la fecha podría verse sujeta a modificaciones: “Tal vez tenga que esperar hasta abril, pero podría venir en noviembre”.

papa leon xivEl Papa León XIV expresó su deseo de visitar Argentina: "Quiero ir, y pronto"

“Tiene la deuda de visitar Argentina” dijo Medina en FM Aries, lo cual el Papa León XIV le habría prometido a Monseñor Rossi y a García Cuerva durante su estadía en Roma. 

Recordó el papel de León XIV en Perú, donde se le reconoce por su compromiso social y confrontación con sectores más conservadores: “Es un hombre valiente, tranquilo y se ha rodeado de un equipo de gente afín a él”.

papa León XIV

También dio a conocer que, para septiembre, se esperarían cambios en el Vaticano, donde se pondría foco en las autoridades de los dicasterios. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día