Travel Sale en Salta: Ofrecen paquetes turísticos desde 190 dólares con todo incluido

Del 25 al 31 de agosto, Salta será uno de los cinco destinos nacionales que participarán de la nueva edición del Travel Sale, una de las iniciativas comerciales más importantes del turismo argentino. Durante una semana, los viajeros podrán acceder a promociones, descuentos y beneficios especiales para recorrer el país y el mundo.

En diálogo con InformateSalta, Silvia Magno, de Silvia Magno / Agencia de Turismo, destacó la oportunidad que representa el evento para la provincia. “Es un poco sumar a la oferta que hay y tratar de incentivar el destino más que nada, que es el objetivo de la Cámara de Turismo: que busquemos la forma de que entre el privado y aunemos fuerzas para que la gente venga”, expresó.

Entre las propuestas, la agencia ofrece paquetes desde 190 dólares, que incluyen una semana completa en Salta con alojamiento, seis días y cinco noches, dos excursiones a elección, y traslado de cortesía al aeropuerto o terminal. “El cliente puede llegar como sea bus, avión o auto, pero al llegar ya tiene todo organizado”, detalló Magno.

Además, las agencias locales están trabajando con precios muy ajustados para ofrecer descuentos del 40% al 50%. “Lo estamos trabajando muy a costo, un poco para hacer ruido, para que aumente la marca, se posicione de nuevo y para que suene en todos lados que Salta está de oferta”, concluyó.