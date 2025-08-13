Salta trabaja para tener nuevos destinos aéreos: Chile y el sur de Brasil

A través del ciclo de entrevistas Diálogos.Gob la ministra Manuela Arancibia destacó el trabajo que se viene haciendo desde la provincia para reactivar la promoción turística. También sobre los nuevos destinos turísticos que unirán a Salta con el mundo.

La ministra de Turismo, Manuel Arancibia, pasó por el ciclo y fue entrevistada por Yanina Carrieri de CNN Salta y Gonzalo Cermele de ElOnceTV. Allí aseguró que se viene trabajando fuertemente para mantener los números, lo que posibilitó que en vacaciones de invierno se posicione como uno de los destinos más elegidos.

Arancibia destacó que se debió replantear la política de promoción lo cual repercutió estadísticas más que superiores a lo planificado durante las vacaciones.

Por otro lado, la titular de la cartera de turismo, adelantó que se están negociando nuevas rutas aéreas, un trabajo que requiere mucho tiempo, pero se avanzaron las negociaciones por destinos al sur de Brasil y Chile.

“Estamos trabajando en conectar destinos del sur de Brasil y Chile con la provincia de Salta, algo que lleva tiempo, pero está avanzando” afirmó. También agregó que esto va de la mano con las obras de remodelación y refuncionalización del Aeropuerto Martín Miguel del Güemes.