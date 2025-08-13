Salta, la más elegida y competitiva en turismo en el Norte argentino

Salta es la provincia del norte argentino más competitiva en materia turística, haciendo evidente el buen funcionamiento de las estrategias ejecutadas en un trabajo coordinado entre el sector público y privado.

Este posicionamiento se logra por una infraestructura consolidada, conectividad aérea y con un volumen de pasajeros que generan un impacto económico tangible.

En un contexto nacional donde el turismo enfrenta un panorama complejo, con restricciones por la caída del consumo interno, el encarecimiento de tarifas y el crecimiento del turismo emisivo.

Esto se refleja en la llegada de personas al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, donde durante el 2024 se registraron 1.325.068 pasajeros, por encima de Tucumán con 756.541 y Jujuy con 511.431. En términos operativos, Salta tuvo 11.523 movimientos aéreos, mientras que Tucumán alcanzó los 6.320 y Jujuy 4.253.

Las rutas aéreas directas favorecen en su referencia como líder de turismo, con el 45,4% del total regional, tanto nacionales como internacionales incluyendo conexiones con San Pablo, Lima, Asunción y próximamente Panamá.

Salta tiene en su haber 20.432 plazas habilitadas y 510 alojamientos registrados según informó PUNA (Padrón Único de Alojamiento) y el Registro Nacional de Agencias de Viajes, seguidas por Jujuy con 11.558 plazas y 428 alojamientos y Tucumán con 11.452 y 221 respectivamente.

En caso de agencias de viaje a julio de 2025 Salta tiene 192 activas, representando el 35,6% del total regional, duplicando a Jujuy.

En cuanto a la ocupación durante la temporada de invierno, se registró una ocupación promedio del 60,2%, alcanzando la Ciudad de Salta el 71,3%, Iruya el 64,9%, San Antonio de los Cobres 64,1%, La Caldera 61,3% y Cafayate 53,6%.

Superando así a Jujuy que si bien tuvo una ocupación promedio del 67% se calcula sobre la mitad de la capacidad instalada, con concentraciones en la Quebrada y los Valles, mientras que la Puna tuvo 48% y las Yungas no presentan datos precisos.

Según el relevamiento realizado por Estadísticas del Ministerio de Turismo de Salta, el gasto promedio por rubro y volumen de turistas en época invernal generó más de $128.607 millones de pesos en gasto directo impactando en alojamiento, gastronomía, excursiones, transporte y servicios turísticos, en caso de Jujuy el impacto económico fue de $46.151 millones, con gasto promedio de $99.054 por persona.

La actividad turística variada que ofrece Salta con corredores activos en la Puna de los Andes, los Valles Calchaquíes, la Selva de Montaña, el Valle de Lerma, las Quebradas Andinas, entre otras, permite generar empleo e ingresos en comunidades alejadas, con turismo rural, observación de aves, senderismo y más actividades que llegan a más de 150 experiencias registradas y 42 senderos georreferenciados.

Las políticas públicas acompañan este crecimiento para el sector, con un alivio fiscal como la reducción impositiva por ley, impulsando así nuevas inversiones brindando previsibilidad a emprendedores y prestadores.