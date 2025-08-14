Encapuchados entraron a un kiosco, apuñalaron al dueño y tomaron de rehén a una niña

Un violento asalto a mano armada conmocionó a los vecinos del barrio Santa Lucía, en la zona oeste baja de la capital salteña.

El hecho ocurrió en un kiosco, ubicado sobre calle Santa Catalina, donde dos delincuentes encapuchados ingresaron portando un arma de fuego y un cuchillo, efectuaron tres disparos y apuñalaron a una persona.

Durante el atraco, según informó Somos Salta, uno de los asaltantes tomó como rehén a una niña, lo que generó la intervención inmediata de sus familiares, quienes se encontraban dentro del comercio y debieron enfrentar a los delincuentes para protegerla.

El hecho se produjo minutos antes de las 21 horas y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, generando preocupación y críticas entre los vecinos por la aparente falta de patrullaje, a pesar de que la comisaría 7ma se encuentra a pocos metros del lugar.

Los vecinos del barrio Santa Lucía reclamaron mayor presencia y acción policial para frenar la escalada de inseguridad que, según señalan, afecta a la zona desde hace meses.