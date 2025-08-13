Éxito de El Mercado en tu Barrio en Santa Lucía: “Tuvimos que reponer mercadería”

En una nueva edición de El Mercado en tu Barrio, los vecinos de Santa Lucía aprovecharon la oportunidad para abastecerse con productos a precios accesibles y de buena calidad.

La jornada tuvo la presencia de muchos vecinos que adquirieron desde pollo, carne, verduras, panificados y artículos de limpieza, entre otros.

La coordinadora del programa, Trinidad Morero, manifestó estar muy contenta por la convocatoria, ya que desde el Municipio se busca acompañar a las familias salteñas con precios promocionales: “Sabemos que estamos en una situación complicada y que a veces se hace difícil llegar a fin de mes”.

Los productores se manifestaron muy conformes con la venta, debiendo reponer mercadería en muchos casos para abastecer los stands: “Fue increíble, no pensamos que iba a ser tanta la demanda” dijo Magui, a cargo del puesto de una distribuidora de pollo.

“Este mercado es fabuloso porque en el barrio pagamos muy caras las verduras” comentó una mujer mayor de edad, mencionando que los jubilados no tienen un poder adquisitivo alto, por lo que comprar cerca y a buen precio es positivo, extendiendo sus felicitaciones al Intendente por la iniciativa.