Conocé cómo funcionarán los servicios municipales en Salta durante el feriado puente

La Municipalidad de Salta informó cómo será el cronograma de servicios previsto para el viernes 15, establecido como día no laborable con fines turísticos por el Gobierno Nacional.

El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, al igual que sus dependencias, retomando la atención el lunes 18.

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que la recolección domiciliaria de residuos será normal al igual que el servicio de barrido de calles.

Los cementerios municipales de la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.

En tanto, el mercado San Miguel atenderá con normalidad, tanto en el edificio de San Martin 782, como en el del Pasaje Miramar 433.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informa que los Centros Emisores de Licencia permanecerán cerrados, mientras que se continuarán dictando los cursos de educación vial. El sábado 16, el CEL de calle Santa Fe 545, no abrirá sus puertas por tareas de mantenimiento.

Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis comunican que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá de 9 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante este día.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de Sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

Con respecto al funcionamiento del Hogar de Noche, ubicado en 20 de Febrero 231, será normal en su horario habitual de 20 a 8.

Por su parte, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. Estará de turno el Juzgado de 2° Nominación, a cargo de la Dra. Natalia Gutiérrez Conde.