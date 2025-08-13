Feriado puente en Salta: Cómo funcionarán los colectivos este 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto, con motivo del feriado puente con fines turísticos, el servicio de transporte urbano de pasajeros en Salta funcionará con modificaciones en su diagrama habitual.

Desde SAETA informaron que los corredores urbanos y metropolitanos del área metropolitana operarán con frecuencias y horarios equivalentes a los de un día sábado, por lo que recomiendan a los usuarios prever sus viajes con anticipación.

Además, recordaron que se encuentra disponible la SAETA APP, una herramienta que permite visualizar en tiempo real la ubicación de las unidades en el mapa de su recorrido. Así, cada pasajero puede estimar con precisión el tiempo de espera hasta la llegada del colectivo a su parada.

La aplicación SAETA APP se puede descargar de manera gratuita en Google Play para dispositivos Android y en App Store para iOS.