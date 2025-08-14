El fin de semana estará cerrada la frontera con Bolivia

Este fin de semana se llevarán a cabo las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de los comicios, desde el Gobierno Autónomo de Tarija se emitió un Decreto que afecta directamente a nuestro país por el cierre de las fronteras.

La frontera estará cerrada el domingo entre las 00:00, medida que se extenderá durante toda la jornada. Esto prohibirá el paso de vehículos públicos y privados, así como el transporte fluvial. Es por esto que el paso de chalanas también se verá afectado.

El subgobernador de la localidad fronteriza de Bermejo, Franz Gutiérrez, indicó que se desplegarán controles policiales y de la Armada boliviana para garantizar el cumplimiento de la medida.

Además del cierre de las fronteras que plantea el Decreto 027/2025 también regirán estas medidas: