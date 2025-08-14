El fin de semana estará cerrada la frontera con Bolivia

El fin de semana estará cerrada la frontera con BoliviaInternacionales14/08/2025
Este fin de semana se llevarán a cabo las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de los comicios, desde el Gobierno Autónomo de Tarija se emitió un Decreto que afecta directamente a nuestro país por el cierre de las fronteras.
La frontera estará cerrada el domingo entre las 00:00, medida que se extenderá durante toda la jornada. Esto prohibirá el paso de vehículos públicos y privados, así como el transporte fluvial. Es por esto que el paso de chalanas también se verá afectado.
El subgobernador de la localidad fronteriza de Bermejo, Franz Gutiérrez, indicó que se desplegarán controles policiales y de la Armada boliviana para garantizar el cumplimiento de la medida.
Además del cierre de las fronteras que plantea el Decreto 027/2025 también regirán estas medidas:
- Prohibición de manifestaciones políticas: Desde las 00:00 horas del jueves 14 hasta las 18:00 horas del domingo 17 de agosto de 2025, queda prohibida cualquier forma de manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas.
- Suspensión de actividades públicas y privadas: El domingo 17 de agosto, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, se suspenden todas las actividades, excepto servicios de emergencia y aquellos autorizados por normativa.
- Restricción de bebidas alcohólicas: Desde las 00:00 horas del viernes 15 hasta las 12:00 horas del lunes 18 de agosto, queda prohibida la venta, comercialización, traslado y consumo de bebidas alcohólicas en domicilios, establecimientos públicos o privados, espacios recreativos y al interior de vehículos.
- Prohibición de portar armas: El domingo 17 de agosto, de 00:00 a 24:00 horas, estará prohibido portar armas de fuego, municiones, explosivos, elementos punzocortantes o instrumentos peligrosos, incluso para quienes cuenten con autorización, salvo las fuerzas del orden.
- Restricción de eventos y reuniones públicas: El día de la elección, de 00:00 a 24:00 horas, se prohíbe la realización de actos, reuniones o espectáculos públicos.
- Prohibición de traslado de votantes: El domingo 17 de agosto, de 00:00 a 24:00 horas, queda prohibido el traslado de ciudadanos de un recinto electoral a otro por cualquier medio de transporte dentro del departamento.