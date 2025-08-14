El sábado no podrán ingresar automóviles en Aguas Blancas

A través de la Resolución 107 del Ejecutivo Municipal este sábado no podrán ingresar automóviles a la ciudad.

Esta medida regirá desde las 00 del sábado hasta las 15:00, en el marco de las fiestas patronales en honor a San Roque.

Según trascendió “no se permitirá el uso de la vía pública a tours de compras, trafics, camionetas, autos particulares, taxis, micros, camiones proveedores” entre otros.