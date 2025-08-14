El sábado no podrán ingresar automóviles en Aguas Blancas

Interior14/08/2025
aguas blancas

A través de la Resolución 107 del Ejecutivo Municipal este sábado no podrán ingresar automóviles a la ciudad. 

Esta medida regirá desde las 00 del sábado hasta las 15:00, en el marco de las fiestas patronales en honor a San Roque.

Según trascendió “no se permitirá el uso de la vía pública a tours de compras, trafics, camionetas, autos particulares, taxis, micros, camiones proveedores” entre otros.

finca karinaClausuraron finca Karina, la aduana "paralela" en Aguas Blancas

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día