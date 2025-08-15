Confirmado: El “descuartizador serial” de Jujuy fue imputado por doble homicidio

En el marco de la investigación por el caso del denominado “descuartizador serial” en Jujuy, se suspendió la reunión prevista entre Matías Jurado y el fiscal Dr. Guillermo Beller.

La decisión se tomó en paralelo a un cambio clave en la causa: tras confirmarse, mediante pruebas de ADN, la presencia de material genético de las víctimas Jorge Anachuri y Alejandro Sosa en la escena del crimen, la carátula fue modificada y Jurado quedó formalmente imputado por doble homicidio.

El caso, que genera conmoción en la provincia por la violencia y la saña de los crímenes, sigue sumando elementos de prueba. La fiscalía busca consolidar los indicios que vinculan directamente a Jurado con ambos asesinatos, mientras se aguardan nuevos informes periciales y testimoniales.

Fuentes judiciales adelantaron que la reprogramación del encuentro entre el imputado y el fiscal se definirá en los próximos días, en el marco de una investigación que mantiene en alerta a la comunidad jujeña.