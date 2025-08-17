Plan Canje de celulares: Paso a paso, cómo cambiar de modelo entregando el usado en Motorola

Motorola presentó en Argentina su Plan Canje, un programa pensado para que los usuarios puedan actualizar sus celulares de manera simple, rápida y económica.

La iniciativa permite entregar cualquier celular usado como parte de pago para adquirir un nuevo equipo al instante. Además, el programa busca promover la sustentabilidad, dándole una segunda vida a los dispositivos en desuso.

Cómo funciona el Plan Canje de Motorola en Argentina

-Motorola indica que hay que acercarse a las tiendas físicas oficiales como 8 Flagship Stores y 29 Motorola Stores en shoppings del país.

-Allí, un asesor comercial revisará el celular usado y le asignará un valor según el modelo y estado del equipo.

-Luego, el cliente recibirá un voucher al instante, que se puede usar para comprar un nuevo smartphone.

-La oferta incluye equipos de gama de entrada hasta alta gama, como Moto G, Moto Edge y Motorola Razr.Ofertas de smartphones

Las condiciones y requisitos para entregar tu celular de Motorola

-El celular debe funcionar correctamente, incluyendo pantalla, botones y batería.

-Se evaluará el estado estético y funcional para asignar el valor del voucher.

-Los celulares con pantalla dañada pueden ser aceptados si siguen funcionando.

Antes de entregar tu equipo, Motorola recomienda hacer copia de seguridad de tus datos, eliminar contraseñas y restablecer el dispositivo a fábrica y retirar tarjetas SIM y de memoria.

Con este Plan Canje, Motorola busca que los usuarios puedan acceder más fácilmente a tecnologías nuevas y mejores. Al mismo tiempo, ayuda al cuidado del medioambiente, dándole una segunda vida a los equipos usados: reacondicionar 1.000 dispositivos puede evitar alrededor de 60 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. /Mitre

