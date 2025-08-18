Olmedo se emocionó al hablar de los candidatos de LLA: “Alguna vez el mérito tiene que pagar”

Tras el cierre de plazos para definir los candidatos que competirán en las próximas elecciones del 26 de octubre, Alfredo Olmedo se quebró en los micrófonos de CNN Salta al referirse a los candidatos que integran la lista de La Libertad Avanza en Salta y destacó que se trata de un equipo formado “por gente de mérito y esfuerzo, no por acomodo”.

El dirigente, quien aparece como suplente a Senador, subrayó que la lista estará encabezada por la diputada nacional Emilia Orozco, a quien definió una de las principales voces de Javier Milei en el Congreso: “Ella entiende a la sociedad, va un paso adelante de todos y armó un gran equipo. Es un orgullo que sea nuestra candidata”.

Además, desmintió los rumores que señalaban que Orozco renunciaría a la banca en caso de ganar para cederle el lugar a él. En primer lugar, descartó la posibilidad que la actual diputada nacional de un paso al costado, y aclaró que, en un escenario hipotético, sería María Banegas, quién asumiría en el Congreso.

Sobre Banegas, dijo que se trata de "una joven de 28 años con tres títulos universitarios y proveniente de una familia humilde". "Eso es La Libertad Avanza, mérito, no acomodo, no un dedo”, expresó visiblemente emocionado ante los micrófonos de CNN Salta.

En el mismo sentido, destacó al abogado Gonzalo Guzmán Coraita, quien acompará a Orozco en la lista para el Senado, a quien describió como “un profesional que viene desde abajo, transparente y correcto”. “Toda la lista responde a ese perfil. No puede ser que siempre pague el arreglo o la coima. Alguna vez el mérito tiene que pagar”, insistió.

Según dijo, el único candidato con experiencia política previa es Carlos Zapata, que ya tiene dos mandatos. "Todos los demás son nombres nuevos, completamente ajenos a la política hasta ahora", comentó.

Para finalizar, remarcó que su espacio se diferencia de los demás por dar lugar a nuevas figuras: “Yo di un paso al costado cuantas veces hizo falta para que esto crezca como un gran equipo. ¿De qué serviría que yo sea candidato si no crece nadie? La mayoría de los políticos nunca dejan sucesores”.