Olmedo asegura lealtad al Gobierno y selecciona candidatos “violetas puros” en Salta

Alfredo Olmedo, referente de La Libertad Avanza en Salta, comenzó a delinear la lista de candidatos para las elecciones de medio término del 26 de octubre, en un armado que busca mantener lealtad al Gobierno nacional y al mismo tiempo reservar figuras de cara a la carrera por la gobernación en 2027.

El empresario y ex diputado nacional se reunió con Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y armador del partido, para analizar nombres y estrategias.

Durante el encuentro, planteó la necesidad de no exponer a todos los dirigentes en esta elección, preservando algunos para futuras contiendas provinciales.

La nómina para la Cámara de Diputados incluirá “outsiders” dispuestos a alinearse con la gestión nacional, mientras que para el Senado evalúa a la diputada María Emilia Orozco y al libertario Carlos Zapata, que podrían renovar su banca. Incluso surgió la posibilidad de que Olmedo mismo se postule a la Cámara alta por Salta.

El dirigente aclaró que el criterio para definir a los candidatos no será quién mide más en encuestas, sino quién trabajó activamente en la campaña: “Lo que puedo decir es que van a ser todos violetas puros, acá no hay libres pensadores”, afirmó.

En el entorno de Olmedo reconocen que “los votos son del sello, no de los dirigentes”, por lo que van a terminar de definir a los candidatos junto al equipo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.