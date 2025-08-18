¡Increíble! Rescatan a un puma que vivía como mascota en Rosario de la Frontera

La Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera rescató ayer un puma que era mantenido en cautiverio dentro de una vivienda en la localidad de El Potrero.

La intervención se produjo luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de animales silvestres en manos de particulares.

Tras tareas de investigación y patrullaje, los efectivos identificaron al responsable y aseguraron al animal. El puma fue trasladado a la Estación de Fauna Autóctona de Salta, donde recibirá atención y cuidado especializado.

La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera supervisó el procedimiento, que refuerza la prohibición vigente sobre la captura, transporte, comercio y tenencia de animales silvestres y sus derivados.

Desde la Policía de Salta, se recordó la importancia del trabajo preventivo y operativo para proteger y conservar la fauna autóctona, evitando el tráfico ilegal y garantizando el bienestar de estas especies en peligro.