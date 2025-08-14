R° de la Frontera: Le robó la moto… ¡y se la llevó caminando!

Un nuevo hecho delictivo se dio en la noche de este miércoles en una zona muy transitada en R° de la Frontera. Un delincuente ingresó a una vivienda con total desparpajo y se llevó una motocicleta caminando, ya que según muestran videos que se viralizaron posteriormente, no le podía dar arranque.

La vivienda se ubica en B° Belgrano, en un pasaje ubicado detrás del hospital público Melchora Figueroa de Cornejo y a una cuadra de la Regional 13 de R° de la Frontera y ni eso impidió el robo.

Finalmente, gracias a la intervención de todos los vecinos de la zona, que colaboraron con cámaras de seguridad se identificó al delincuente, se localizó la motocicleta sustraída y se la pudo recuperar en la madrugada de este jueves.

Vecinos advirtieron que el lugar se ha vuelto inseguro e insisten en mejora la presencia policial, según reportó Multivisión .