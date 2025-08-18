Murió atropellado el día de su cumpleaños y su perro se quedó a su lado: El conductor se fugó

Un hombre murió atropellado el día de su cumpleaños y el conductor se fugó de la escena. Quien sí se quedó a su lado mientras agonizaba fue su perro, que no se despegó del cuerpo aun cuando llegó la policía.

El dramático hecho ocurrió este lunes por la mañana en Rodeo del Medio, Mendoza, cuando Eliberto Cuz Cardozo cruzaba por la intersección de las calles Roma y Don Bosco, en el barrio Colonia Bombai.

La víctima, que cumplía 60 años este mismo lunes, había salido a caminar con su mascota y unos minutos antes de las 7 de la mañana fue embestido por un vehículo.

Cuz Cardozo quedó tirado en el suelo tras el golpe y cuando llegaron los médicos del servicio de emergencias ya había fallecido.

Fuentes policiales confirmaron que al llegar al lugar se encontraron con una escena desgarradora: el perro del hombre no se apartaba de la víctima.

Las primeras pericias sobre la escena del crimen indicaron que el conductor que atropelló a Eliberto Cuz Cardozo se dio a la fuga. Además, se encontraron restos de vidrios y plásticos rotos en el lugar.

La Policía Científica de Mendoza trabajó en la zona para recabar información que pudiera echar luz sobre lo ocurrido.

Durante todo el proceso, el perro de Cuz Cardozo nunca se despegó del vehículo policial en el que estaba el cuerpo de su dueño.

La fiscalía que está a cargo de la causa solicitó las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar al auto y establecer cómo fue el choque. /TN