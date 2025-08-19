Paso a paso: Cómo se desmanteló la red de drogas en Villa San Antonio

La Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR) abrió decreto de imputación para dos mujeres y ocho hombres acusados de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad.

El caso se inició tras una denuncia anónima a través del sitio web del Ministerio Público Fiscal, donde se señalaba que en pasaje Los Infernales de Villa San Antonio se vendían drogas a toda hora.

Investigaciones y vigilancia

Bajo las directivas de la fiscalía, se desplegaron tareas investigativas que incluyeron el seguimiento en redes sociales, el análisis de publicaciones y la verificación de noticias vinculadas a los hechos denunciados.

En una de las plataformas digitales, los investigadores detectaron un perfil perteneciente a la agrupación que integrarían los acusados. Además, las tareas de campo confirmaron la constante presencia de consumidores y maniobras de intercambio de dinero por sustancias ilegales.

“Se constató y documentó la permanente presencia de consumidores y transacciones ilícitas en la zona”, señalaron fuentes de la investigación.

Allanamientos y secuestros

El pasado 13 de agosto, la UFINAR concretó procedimientos simultáneos en distintos domicilios de Villa San Antonio, barrio Morosini y barrio La Paz.

Los operativos dejaron como resultado el secuestro de droga acondicionada para la venta, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo, todo en poder de los sospechosos.

Situación judicial

Durante las audiencias de imputación, los detenidos ejercieron su derecho a declarar o abstenerse de hacerlo. La fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías en turno el mantenimiento de la detención para todos los acusados.

“Se trata de una causa con pruebas sólidas que vinculan directamente a los imputados con la venta de drogas en la capital”, afirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.