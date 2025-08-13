Decena de detenidos en operativo múltiple en Villa San Antonio

La Policía de Salta desplegó un importante operativo en Villa San Antonio contra la conocida “banda del Zaire”, que dejó como saldo la detención de 10 personas y el allanamiento de seis viviendas en el sector.

Según información oficial, los procedimientos se realizaron de manera simultánea en otras zonas vinculadas al mismo caso, como Villa Lavalle, barrio La Paz y barrio Morosini, en el marco de una investigación por venta de estupefacientes.

El comisario Héctor Castielli, en diálogo con CNN Salta 94.7, explicó: “Hay 6 domicilios que están siendo allanados, pero hay otros puntos como Villa Lavalle, barrio La Paz y barrio Morosini y está vinculado con la venta de estupefacientes que se realizaron a través de llamadas anónimas”.

Durante los allanamientos, los efectivos detectaron maniobras para entorpecer su ingreso. “La gente pone piedras o cualquier tipo de obstáculo para que el móvil policial no circule por esta arteria, así que tenemos un gran indicio”, detalló.

Si bien aún no se confirmó la cantidad incautada, el comisario indicó que se trata principalmente de pasta base y marihuana. “No hay un horario establecido, estas acciones delictivas se realizaban tanto de día como de noche, por eso la gran demanda anónima de los vecinos”, agregó.

Las denuncias que dieron origen a la investigación llegaron a través de la página web de la policía y del sistema 911. En ese sentido, Castielli recordó: “Queremos comunicar a la gente que este tipo de denuncias son anónimas, no solo con temas vinculados a estupefacientes sino también con inseguridad y otras cuestiones”.