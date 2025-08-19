Caso narcocriminal en Villa Las Rosas: Habrá una inspección ocular en el penal

El juicio seguido contra veinte personas acusadas de conformar una organización narcocriminal en la Unidad Carcelaria 1 continuó hoy con la recepción de declaraciones testimoniales.

Durante la audiencia, comparecieron exfuncionarios del Servicio Penitenciario, en el marco de las citaciones realizadas por las defensas de los imputados. Aún resta escuchar a alrededor de sesenta testigos.

Al inicio de la jornada, el tribunal confirmó que próximamente se realizará una inspección ocular en el penal de Villa Las Rosas, con el objetivo de que todas las partes tengan una mejor percepción del lugar donde ocurrieron los hechos. Además, se informó que, dada la complejidad del caso, la fecha estimada de finalización del juicio será el 12 de septiembre.

La causa se inició a partir de denuncias anónimas en la Fiscalía de Derechos Humanos, que señalaban que personal del penal solicitaba sobornos a cambio de beneficios para los internos, como salidas transitorias, cambios de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, o para facilitar el ingreso de elementos prohibidos y drogas.

El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal conformada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.

Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.